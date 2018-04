Man aangehouden voor liquidatie in Rotterdam

Een 25-jarige man is aangehouden in Amsterdam op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de 42-jarige Ergin Başakçi uit Hellevoetsluis. Hij werd in augustus vorig jaar doodgeschoten op een terras aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie (OM) loofde deze week een beloning van 20.000 euro uit voor de tip die zou leiden naar een oplossing in deze zaak. De politie wilde niet zeggen of een tip ook tot de aanhouding heeft geleid.

De politie deed al onderzoek in de Amsterdamse wijk Zeeburg, waar de verdachte is opgepakt. Dit nadat technisch onderzoek uitwees dat de bij de liquidatie gebruikte auto’s en ook de vermoedelijke gebruikte telefoons dezelfde routes hebben afgelegd waarbij er is gestopt in de Ervenbuurt in Diemen en in Zeeburg.