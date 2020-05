Een 25-jarige bestuurder uit Diemen is in Amsterdam aangehouden voor belediging en poging tot doodslag. De automobilist ging er dinsdagmiddag op de Dam na het beledigen van drie politieagenten vandoor. Toen hij een paar meter verder staande werd gehouden, reed hij in op een handhaver, zo meldt de politie.

Ook een aantal omstanders moesten opzijspringen. De verdachte reed verder in de richting van de Prins Hendrikkade, waar hij werd aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen.