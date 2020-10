Man aangehouden voor geweld tegen handhavers IJmuiden

Een 18-jarige man is aangehouden vanwege geweldpleging tegen twee handhavers in IJmuiden op 21 mei. Twee andere verdachten, van 17 jaar oud, werden direct al aangehouden, maar de identiteit van de woensdag opgepakte verdachte was niet bekend bij de politie.

Op 6 oktober werden beelden van de man getoond bij het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daardoor kreeg de politie meerdere tips en zo kon de man worden opgespoord en aangehouden.

De boa’s werden op Hemelvaartsdag door een groep jongeren belaagd, bespuugd en geschopt bij het Kleine Strand en ’t Kwelderpad in IJmuiden. Volgens de politie sprong een van de jongeren vanaf de pier de zee in. Hij werd daarover aangesproken door de boa’s en moest hij zich legitimeren. De jongen ging ervandoor. Toen de boa’s de achtervolging over het strand inzetten, werden zij belaagd door een groep jongeren.

De gewonde handhaver had letsel aan kaak en tanden en moest naar het ziekenhuis. Naar aanleiding van onder meer dit incident besloot minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een proef te starten waarbij buitengewoon opsporingsambtenaren een wapenstok krijgen.