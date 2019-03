De politie heeft zaterdag in Heerlen een man aangehouden vlak voor een verkiezingsevenement van PVV-leider Geert Wilders. Op Twitter meldt Wilders dat het volgens informatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ging om een verwarde man die hem iets zou willen aandoen.

De politie wil verder niets kwijt over de identiteit en motieven van de aangehouden man. De flyeractie van Wilders in Heerlen is zonder incidenten verlopen.