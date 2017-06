De politie in Almelo heeft na de vondst van een dode vrouw in een woning in Almelo maandag een 24-jarige man aangehouden. De man was gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten troffen de dode vrouw na een melding rond het middaguur in een woning aan de Waag aan. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Almelo. De politie gaat ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen en onderzoekt de zaak.