De politie in Limburg heeft zondag een 48-jarige man aangehouden die wordt verdacht van brandstichting in een kippenstal in het Limburgse Ospel. In mei 2018 kwamen door deze brand ruim 23.000 kippen om het leven.

De stal aan het Ommelpad brandde volledig af, maar er raakten geen mensen gewond. De aangehouden man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en werd dankzij tips van burgers opgepakt, meldt de politie.