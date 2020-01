Man aangehouden voor brandstichting bij CBR in Rijswijk

In het hoofdkantoor van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in Rijswijk heeft op de begane grond een brand gewoed. Een man is aangehouden op verdenking van brandstichting, meldt de politie. Niemand raakte gewond.

In het pand waren in de vroege ochtend al examinatoren aanwezig, hoeveel is nog niet bekend. De bedrijfshulpverlening heeft het pand ontruimd. Binnen een half uur was de brand onder controle, zegt de brandweer.

Alle theorie- en praktijkexamens die vrijdag in en vanaf het CBR-gebouw in Rijswijk zouden worden afgenomen, worden geannuleerd en verplaatst naar een latere datum, zegt een woordvoerster.