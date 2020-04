Een 41-jarige man uit het Gelderse Beneden-Leeuwen is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 39-jarige vrouw.

De politie kreeg vorige week donderdag een melding over een reanimatie in een woning aan Het Ambacht. Nadat medewerkers van de ambulance en politie ter plaatse kwamen, bleek de vrouw al te zijn overleden. Ze was door een misdrijf om het leven gebracht. De man werd zondagavond gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak.