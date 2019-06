Man aangehouden op verdenking terrorisme

De politie heeft donderdag in Utrecht een 33-jarige man aangehouden die verdacht wordt van deelneming aan een terroristische organisatie. Hij zou propaganda voor en van IS verspreiden en ook zelf propagandafilmpjes maken en die verspreiden. Daarnaast was hij vermoedelijk actief in online-drugshandel op het darkweb, stelt het Openbaar Ministerie. Op zijn computer zijn ook kinderpornografische afbeeldingen gevonden.

Het onderzoek naar de verdachte begon in 2016 met informatie van de AIVD. Volgens de inlichtingendienst had de man in 2015 geprobeerd naar Syrië te reizen en contacten onderhouden met IS-leden in dat land. Ook zou hij contact onderhouden met anderen die propaganda verzorgden voor IS, aldus het OM.

Het opsporingsonderzoek werd begin 2017 onderbroken omdat de verdachte naar Marokko was vertrokken. Hij keerde een week geleden terug naar Nederland. De man is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam en voor twee weken in bewaring gesteld.