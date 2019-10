Man aangehouden om witwassen 71.000 euro

De politie in Zeist heeft een 20-jarige inwoner uit Amersfoort aangehouden omdat hij verdacht wordt van witwassen. In een verborgen ruimte in zijn auto trof de politie 71.000 euro aan.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur controleerden een auto die volgens de politie mogelijk betrokken was bij de handel in verdovende middelen. Bij de controle troffen de agenten in een verborgen ruimte in de auto twee losse bundels met 50 eurobiljetten aan, in totaal voor een bedrag van 71.000 euro.

De politie vermoedt dat het geld verkregen is uit criminele activiteiten. Het geld en de auto zijn in beslag genomen.