Een 30-jarige man uit Velp is aangehouden in verband met de vondst van een mogelijk drugslab, meldt de politie zondag. Het drugslab werd zaterdag aangetroffen aan de Babberichseweg in Zevenaar (Gelderland).

De politie doet nader onderzoek. Mogelijk is er sprake van „een lab in de opstartende fase”, aldus de politie.