Man aangehouden om mishandelen buschauffeur

De politie heeft een 43-jarige man aangehouden die wordt verdacht van de mishandeling vrijdag van een buschauffeur in Dongen (Noord-Brabant). Hij werd maandag aangehouden voor winkeldiefstal in Tilburg. Een agent herkende hem vervolgens als mogelijke verdachte van de mishandeling, meldt de politie dinsdag.

De vrouwelijke buschauffeur werd vrijdagmiddag mishandeld nadat ze een passagier die geen mondkapje droeg, daarop had aangesproken. Onlangs werd in Amsterdam een 67-jarige buschauffeur zwaar mishandeld door een passagier, die de toegang tot de bus geweigerd werd omdat hij geen mondkapje droeg. Kort daarna meldde Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL) dat er iedere week 150 incidenten geregistreerd worden rond mondkapjes in het openbaar vervoer.