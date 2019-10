Man aangehouden om mensensmokkel naar België

Een 26-jarige man is vorige maand in Den Haag aangehouden op verdenking van mensensmokkel vanuit het Midden-Oosten naar België. Dat land wil dat de Nederlander wordt overgeleverd voor berechting. De rechtbank in Amsterdam beslist daarover op 12 november, meldt het Openbaar Ministerie.

De politie loste tijdens een achtervolging in de Belgische plaats Bergen in mei vorig jaar schoten op een busje waarin migranten werden vervoerd. Daarbij werd een 2-jarige Iraaks-Koerdische meisje dodelijk in het hoofd geraakt. De Nederlander wordt verdacht van betrokkenheid bij dat migrantenvervoer.