Man aangehouden om gijzeling in Rotterdam

De politie heeft in Rotterdam een 22-jarige man uit die stad aangehouden die een tijdlang een 21-jarige vrouw heeft gegijzeld in de Bellevoysstraat. Haar melding, de tekst ‘ik word vastgehouden’ kwam via via binnen bij de politie.

Meerdere eenheden en een onderhandelaar werden ingezet. Ook een arrestatieteam en Team Parate Eenheid stonden klaar om in te grijpen. Uiteindelijk is een inval gedaan en kon de vrouw worden ontzet en de man aangehouden. De politie onderzoekt wat er zich precies heeft afgespeeld.