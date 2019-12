De politie heeft dinsdag een man aangehouden die 600 kilo vuurwerk in de garage van een woning aan de Beeckzanglaan in Beverwijk bewaarde. Dat meldt de politie woensdag. De 53-jarige man zou het vuurwerk mogelijk ook verhandelen.

De politie kwam de verdachte op het spoor na een aantal tips. Het ging om dertien dozen van ongeveer 45 kilo per stuk gevuld met zwaar vuurwerk. De verdachte is na verhoor weer vrijgelaten. Het vuurwerk is in beslag genomen.