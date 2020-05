Een 34-jarige man uit Terneuzen is vrijdagavond aangehouden voor een steekincident in zijn woonplaats, waarbij een nog onbekende man ernstig gewond is geraakt.

Het slachtoffer werd gevonden nabij een bushokje bij een halte aan de Sloelaan in Terneuzen. Het incident gebeurde vrijdagavond rond 18.20 uur. Naar de identiteit van het slachtoffer en de toedracht van het steekincident wordt onderzoek gedaan.