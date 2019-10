Na een schietincident zaterdagmiddag in Zoetermeer is een man aangehouden. Niemand raakte gewond, meldt de politie. Er is een zwaarbewapend arrestatieteam opgetrommeld om de man op te pakken.

Op foto’s op onder meer Twitter zijn kogelinslagen in ruiten in het huis aan de Gershwinrode te zien. De politie onderzoekt de schietpartij en de rol daarbij van de man die is aangehouden.