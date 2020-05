Man aangehouden na doorrijden aanrijding met 6-jarig meisje

Een 37-jarige man uit Vlissingen is aangehouden nadat hij vrijdag op zijn motor was doorgereden na een aanrijding met een 6-jarig meisje in het Zeeuwse Oost-Souburg. Het meisje raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd om aan haar verwondingen behandeld te worden.

Na verklaringen van getuigen kon de politie de identiteit van de man achterhalen. Hij meldde zichzelf vrijdagavond op het politiebureau. Daar is hij aangehouden en zit vast. Een arts heeft bloed afgenomen om te bepalen of hij onder invloed reed.

Van zowel de verdachte als het slachtoffer worden zaterdag verklaringen opgenomen door de politie. Het meisje heeft, ter controle, de nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Zij mag waarschijnlijk het ziekenhuis zaterdag verlaten.