Man aangehouden met 1,5 miljoen euro aan cash en 82 kilo cocaïne

Een 28-jarige man uit Rotterdam is aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen en witwassen. Bij een controle, afgelopen donderdag in Breda, bleek dat hij ruim 82 kilo cocaïne en ruim 1,5 miljoen euro aan contanten bij zich had.

De man reed in een voertuig met een oplegger. Op de oplegger stond nog een auto. Bij de controle aan de Konijnenberg in Breda ontdekte de politie in het voertuig op de oplegger een verborgen ruimte. Daarin werden het contante geld en de drugs, met een waarde van ongeveer 3,5 miljoen euro, gevonden.

De auto’s, de drugs en meerdere telefoons zijn in beslag genomen. De verdachte zit vast en rechercheurs onderzoeken de zaak.