Man aangehouden die nog 885 dagen celstraf moet uitzitten

Een 57-jarige man uit Rozenburg die nog een deel van een gevangenisstraf moet uitzitten, is aangehouden in Spijkenisse. Camera’s op de Calandbrug op de A15 gaven een signaal door toen er een auto passeerde die in de politiesystemen stond.

De eigenaar van de auto bleek nog 885 dagen gevangenisstraf te hebben openstaan. Hij was in Duitsland veroordeeld en zat daar in de gevangenis het eerste deel van zijn straf (elf maanden) uit. Na zijn uitlevering aan Nederland moest hij voor het andere deel van de straf nog de Nederlandse cel in, aldus de politie.