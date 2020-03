Man aangehouden die 160 mensen oplichtte via Marktplaats

Een 33-jarige man uit Enschede is afgelopen donderdag opgepakt op verdenking van het oplichten van minstens 160 mensen via Marktplaats. De verdachte deed zich voor als een bedrijf dat producten via Marktplaats verkocht. Hij leverde de bestelde en betaalde producten echter nooit.

De politie zegt dat er 160 aangiftes zijn gedaan, maar dat er nog veel meer slachtoffers kunnen zijn. Omdat het onderzoek nog loopt, kon de politie het exacte buitgemaakte bedrag niet prijsgeven, maar „het gaat zeker om duizenden euro’s”, aldus een woordvoerder.

Het geld werd overgemaakt naar bankrekeningen van mensen die ook een andere identiteit aannamen om geld te stelen, blijkt uit onderzoek van de politie. Een aantal van hen werd in Enschede al eerder aangehouden.

Door samenwerking met de fraude-experts van Marktplaats kwam de verdachte uit Enschede in beeld.