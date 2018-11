Een 85-jarige man uit Delft is overleden door een verkeersongeval in zijn woonplaats. De man liep op de kruising van de Schieweg en de Engelsestraat en werd aangereden door een vrachtwagen.

Medewerkers van de brandweer die in de buurt een oefening hielden, hebben tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De bestuurder van de vrachtwagen is gehoord over het ongeval.