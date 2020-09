Bij een verkeersongeluk op de Haaksbergseweg in Eibergen is een 80-jarige man uit Neede overleden, meldt de politie. De auto die het slachtoffer bestuurde kwam in botsing met een tegenligger.

De bestuurder van de tegenliggende auto kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt nog of het slachtoffer overleed door de botsing of mogelijk eerder al onwel is geraakt.