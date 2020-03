Man (80) doodgereden op voetgangersoversteekplaats in Breda

Een 80-jarige Bredanaar is donderdag overleden toen hij in Breda door een auto werd aangereden op een voetgangersoversteekplaats. Dat maakte de politie vrijdag bekend. Het slachtoffer stak over op de Julianalaan toen hij werd geraakt door een 26-jarige automobilist uit Breda.

De bejaarde man werd na de aanrijding overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later op de dag aan zijn verwondingen bezweek. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht.

De 26-jarige verdachte heeft volgens de politie een verklaring afgelegd.