Een 76-jarige man uit Apeldoorn is overleden nadat hij woensdag met zijn mountainbike was gevallen, meldde de politie. Het slachtoffer ging in Apeldoorn door onbekende oorzaak onderuit op de Soerenseweg.

De man werd na het ongeval met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen.