Man (72) vast voor kindermisbruik Nepal

Een 72-jarige man uit Amstelveen is op Schiphol opgepakt omdat hij in Nepal kinderen zou hebben misbruikt. Bij zijn aanhouding, die vorige week plaatsvond maar dinsdag pas werd bekendgemaakt, vond de marechaussee kinderporno op zijn mobieltje. Tijdens een daaropvolgende huiszoeking bij de man is kinder- en dierenporno gevonden, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Vanuit Nepal was informatie gekomen dat de Amstelvener daar jonge jongens zou hebben misbruikt. Hulporganisatie Terre des Hommes tipte de Nederlandse politie toen de man naar Nederland kwam.

Hij is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd.