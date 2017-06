Bij een ongeluk op de N327 in Rumpt in Gelderland is donderdagavond rond 22.30 uur een 70-jarige automobilist uit Tiel omgekomen. De man botste frontaal met zijn auto op de provinciale weg tegen een boom. Het slachtoffer overleed ter plekke, aldus de politie.

De oorzaak van het eenzijdige ongeval is nog niet bekend.