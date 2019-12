Een vrachtwagenchauffeur is woensdagavond in Bergen op Zoom verongelukt. De 68-jarige Tilburger is vermoedelijk onwel geworden op de Randweg-Noord en hierdoor met zijn trekker met oplegger door de middenberm gereden. Het voertuig kwam vervolgens tegen een talud aan de overzijde tot stilstand.

Toe- en afritten naar de A4 waren door het ongeval enige tijd afgesloten wegens bergingswerkzaamheden.