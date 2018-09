Man (61) overleden bij scooterongeluk Zaandam

Een 61-jarige man uit Zaandam is in zijn woonplaats overleden nadat hij op een snorscooter is verongelukt. Ook een andere man (47) uit Zaandam zat op het voertuig. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeluk gebeurde op de Oostzijde. Het slachtoffer had ernstig hoofdletsel opgelopen. Toen de hulpdiensten rond 02.00 uur arriveerden, hebben ze de man gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.