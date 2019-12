Man (61) opgepakt om grote goudroof Rotterdam

De politie heeft dinsdag een 61-jarige man uit Oud-Beijerland aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een grote goudroof eerder dit jaar.

Het onderzoek naar de roof is enkele weken geleden begonnen. Dit gebeurde nadat er aangifte was gedaan van de diefstal waarbij onder meer goudstaven buit waren gemaakt ter waarde van miljoenen euro’s.

De aangifte kwam van een bezitter van goud. Hij had een goudhandelaar opdracht gegeven zijn goud te verhandelen. Later kreeg hij te horen dat er een probleem was en dat zijn goud niet meer in de kluis lag.

De politie is op meerdere plekken in het land bezig met doorzoekingen. Dat gaat naar verwachting nog uren duren. Eerder dinsdag was al bekend dat de politie in deze zaak een kantoorpand doorzoekt aan de Coolsingel.