Man (56) komt om bij aanrijding Tadzjikistan

In Tadzjikistan is zondag een Nederlandse man (56) jaar om het leven gekomen en een Nederlandse vrouw (58) gewond geraakt. Zij ligt in een ziekenhuis. De twee maakten deel uit van een groep fietstoeristen, die werden aangereden door een auto. De families van de man en de vrouw zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Eerder al werd bekend dat er in totaal vier dodelijke slachtoffers zijn als gevolg van het incident. Twee van hen hebben de Amerikaanse nationaliteit, zo meldde de Amerikaanse ambassade in het land. Over de nationaliteit van de vierde dode is nog niets bekend. In totaal bestond de groep uit zeven fietsers.

Er zou sprake zijn geweest van een fatale aanrijding. Maar er wordt ook nog onderzocht of er sprake was van een opzettelijke aanval. ,Wij gaan uit van een verkeersongeluk. Andere opties worden ook bekeken”, meldden de autoriteiten in Tadzjikistan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan geen mededelingen doen over de toedracht.

Het incident gebeurde in de regio Danghara in het zuidwesten, ongeveer honderd kilometer ten zuiden van de hoofdstad Dushanbe. Het Tadzjiekse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat drie personen op slag dood waren, terwijl het vierde slachtoffer in het ziekenhuis bezweek aan opgelopen verwondingen.

De lokale website Akhbor.com meldde op basis van bronnen dat de aanrijding opzettelijk was. De bestuurders van de auto zouden na de aanrijding zijn uitgestapt en met messen op de toeristen hebben ingestoken. Ook zouden er mogelijk schoten zijn gelost. Een 21-jarige verdachte zou zijn opgepakt door de politie, aldus de nieuwssite.