Man (55) rijdt in op groepje in Eindhoven

Een 55-jarige Eindhovenaar is vrijdagnacht ingereden op medewerkers en klanten van een café in Oirschot. Die hadden bij een loods in de buurt twee mannen gezien en vermoedden dat ze wilden gaan inbreken. Toen ze vroegen wat de mannen aan het doen waren, begonnen die te duwen en te slaan.

Het tweetal stapte in een auto en de bestuurder reed volgens de politie daarna bewust in op de cafébezoekers en personeelsleden. Zij konden nog net op tijd opzijspringen.

Omdat een getuige het kenteken had genoteerd kon de politie een van de verdachten thuis aanhouden. Daarbij verzette de 55-jarige man zich hevig, aldus de politie. De man wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. De politie is nog op zoek naar de andere verdachte.