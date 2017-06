De man die woensdag dood is gevonden in Wageningen was een 54-jarige inwoner van die stad. Na een melding vonden agenten de man op een uitlaatveld voor honden aan de Gruttoweide. De politie gaat ervan uit dat hij om het leven is gebracht.

De melding kwam van een man (21) die later, elders in Wageningen, als verdachte is aangehouden.

De politie zoekt getuigen. Vrijdag volgt sectie op het lichaam.