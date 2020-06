In de buurt van het Zeeuwse Terneuzen is een automobilist om het leven gekomen nadat hij met zijn auto de Zaamslagsedijk af was gereden. Het gaat om een 52-jarige man, meldt de politie.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en de dijk is voor het onderzoek afgezet. In de directe omgeving is nog gezocht naar eventuele andere slachtoffers, maar die werden niet gevonden.

De Zaamslagsedijk ligt ten oosten van Terneuzen.