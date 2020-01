Man (52) ernstig gewond door ontploft wapen in schietvereniging

Een 52-jarige man uit Middelburg is woensdagochtend ernstig gewond geraakt in een schietvereniging in het Zeeuwse Rilland. Zijn geweer kwam, vermoedelijk als gevolg van een storing, tot ontploffing. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam.

Het incident gebeurde rond 10.45 uur. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Het vuurwapen is door de politie in beslag genomen en zal technisch worden onderzocht. De politie gaat ervan uit dat het incident een ongeval was.