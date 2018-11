Man (51) opgepakt voor vergismoord Zweekhorst

De politie heeft dinsdagochtend in Schiedam een 51-jarige man uit die plaats aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ‘vergismoord’ op ggz-directeur Rob Zweekhorst in 2014.

Op 1 januari 2014 werd de toen 44-jarige Zweekhorst, vader van twee kinderen, slachtoffer van een persoonsverwisseling. Hij werd op straat in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet.

„De aanhouding is het resultaat van het onderzoek dat nooit heeft stilgelegen”, aldus de politie, die hoopt dat mensen met meer kennis over de zaak zich alsnog melden.

Kort nadat Zweekhorst werd doodgeschoten, loofde de politie een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip. „Met de aanhouding van de Schiedammer is weer een stap gezet in het onderzoek, maar de beloning is nog steeds van kracht”, aldus de politie in een verklaring.

De kogels waarmee Zweekhorst werd vermoord, waren waarschijnlijk bedoeld voor iemand die moest boeten voor het verloren gaan van een lading van 300 kilo cocaïne. De lading met een waarde van 10 miljoen euro werd in december 2013 onderschept in een container met dozen verse ananas uit Costa Rica, door de douane op de Rotterdamse Maasvlakte.

Enkele ‘verantwoordelijken’ voor de schadepost werden op een dodenlijst gezet. In de ordinaire drugsruzie werd in 2014 Rinus Moerer geliquideerd in Steenbergen. In 2016 zei Dennis van den B., het vermoedelijke doelwit van de ‘vergismoord’, nog dat hij niets te maken had met het coketransport.