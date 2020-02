Een 49-jarige man uit Heerlen is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen na een steekincident zondag in een woning aan de Sportstraat in Kerkrade.

Een 55-jarige man uit die plaats is aangehouden. Volgens de politie is een ruzie in de relationele sfeer de aanleiding voor de steekpartij geweest.

De politie heeft al personen gehoord en zegt nog meer mensen over de zaak te gaan horen.