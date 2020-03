Man (46) opgepakt wegens stelen telefoon van agent

Een 46-jarige inwoner van Breda is aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht een telefoon te hebben gestolen van een politieagent. Dat zou dinsdagmiddag zijn gebeurd in de binnenstad van Breda.

Een getuige zag hoe de Bredanaar de telefoon pakte en wegstopte nadat een agent deze had verloren tijdens een achtervolging.

Na kort onderzoek van agenten kon de man worden aangehouden in de Dintelstraat. Hij bleek de telefoon nog bij zich te hebben. Op het politiebureau heeft hij een verklaring afgelegd. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.

De achtervolging waarbij de agent de telefoon was verloren, was gericht op een 21-jarige man die nog een straf moet uitzitten. Hij verzette zich op allerlei manieren maar kon ingerekend worden nadat er pepperspray was gebruikt. De man moet nog 145 dagen de cel in.