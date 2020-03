De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een amfetaminelab ontdekt aan de Leukerstraat in Weert. Het lab was in gebruik en ingericht in een zeecontainer in een loods. Een 46-jarige man die zich daar ophield, is aangehouden als verdachte.

De politie kwam het laboratorium op het spoor na een melding over rookontwikkeling bij de loods. De politie is het drugslab aan het ontmantelen.