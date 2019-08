Man (44) vast om brand in pand Leger des Heils

De politie heeft een 44-jarige man uit Beekbergen (Gelderland) aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ontstaan van een brand in een pand van het Leger des Heils op donderdagavond.

De brand in het gebouw aan de Dorpstraat ontstond omstreeks 19.20 uur. Lange tijd was de brandweer op zoek naar mensen die zich mogelijk nog in het gebouw zouden bevinden, maar later bleek dat iedereen veilig was. Wel moest een slachtoffer naar het ziekenhuis wegens het inademen van rook.

Het gebouw werd door het Leger des Heils gebruikt als opvanglocatie voor dak- en thuislozen.