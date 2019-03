De automobilist die zaterdagavond in Doetinchem om het leven kwam is een 44-jarige inwoner van de gemeente Oude IJsselstreek, maakte de politie zondag bekend.

Bij het ongeval op de Gaanderenseweg waren geen andere voertuigen betrokken. De man reed in de richting van Doetinchem toen hij in de berm terechtkwam, een boom raakte en in een voortuin van een boerderij belandde. Het slachtoffer was de enige inzittende in de auto. Hij overleed ter plekke.