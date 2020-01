Voor betrokkenheid bij een schietpartij die eind vorig jaar een 26-jarige man uit Rijswijk het leven kostte, is dinsdag een 41-jarige Schiedammer opgepakt. De schietpartij was op 28 december in een woning in de Boomgaardstraat in Schiedam. De aangehouden verdachte is de bewoner.

Op 28 december troffen gealarmeerde agenten het zwaargewonde slachtoffer aan in de woning. Pogingen hem te reanimeren mochten niet meer baten.

De politie zette twintig rechercheurs op de zaak.