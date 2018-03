Man (35) vast om onthoofde pop moskee

Een 35-jarige man uit Hoofddorp is opgepakt omdat hij vermoedelijk iets te maken heeft met de onthoofde pop die vorige maand werd achtergelaten bij de Emir Sultan-moskee in Amsterdam. De partijen in de Amsterdamse gemeenteraad noemden de actie verwerpelijk, walgelijk en onacceptabel.

„Van de verdachte, die woensdag is aangehouden, is bekend dat hij gedreven wordt door ideologische motieven. Hij heeft geen verleden als geweldpleger”, aldus de politie donderdag. Het hoofd van de pop hing op 18 januari aan een hek bij het gebouw van een islamitische stichting in Amsterdam Noord, het lichaam lag eronder.

Onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) werd direct een onderzoek gestart. De verdachte is verhoord. „Het gaat om een misdrijf in de bedreigende sfeer”, zei de woordvoerder.

Vooral dat de bloederige pop dicht in de buurt van een basisschool was neergezet, leidde tot ophef. Op een begeleidend briefje stond „De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen. De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdogan”.