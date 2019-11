Man (33) opgepakt voor schietpartij Rotterdam

De politie heeft een 33-jarige Rotterdammer aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij op woensdag in de Maasstad. Het slachtoffer, die in zijn auto op de Putsebocht werd beschoten, is een 30-jarige Rotterdammer, meldt de politie donderdag.

Na een melding over de schietpartij ging ambulancepersoneel ter plaatste. Maar hulp mocht niet meer baten, het slachtoffer bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. Kort na het incident begon Forensische Opsporing met sporenonderzoek, getuigenverhoor en beelden te bekijken.

De politie is op zoek naar meer getuigen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij.