Een 30-jarige man uit het Zuid-Hollandse Delfgauw is zondagmiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeluk, waarbij hij met een quad tegen een boom was aangereden. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

De fatale botsing gebeurde op de Hijinkhoekweg in de Gelderse plaats. De weg is tijdelijk afgezet geweest voor verkeerstechnisch onderzoek. Ook de quad wordt nog onderzocht.