Man (30) op straat doodgeschoten in Rotterdam-Zuid

In Rotterdam is vrijdagochtend rond 07.00 uur een 30-jarige man doodgeschoten. Een politiewoordvoerder zegt dat ogenschijnlijk sprake is van een liquidatie op straat. „Gelukkig konden we door een snelle interventie twee verdachten aanhouden.” Het zijn een 21-jarige man uit Dordrecht en een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel.

Het incident vond plaats op de Bramentuin in Rotterdam-Zuid, voor de woning van het slachtoffer. Reanimatie mocht niet meer baten, de man is bezweken aan zijn verwondingen. Het onderzoek naar de schietpartij is in volle gang.