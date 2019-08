Een 29-jarige man is opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij een brand in een huis aan de Aert van der Neerstraat in Bergen op Zoom, meldt de politie. Toen de brand dinsdagochtend oplaaide, werden de aangrenzende woningen direct ontruimd. De politie denkt dat de brand opzettelijk is aangestoken. Niemand raakte gewond.

Na onderzoek van de politie is de man uit Bergen op Zoom in de buurt van de woning aangehouden.