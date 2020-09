Bij een explosie in een bedrijfspand in Utrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 29-jarige man om het leven gekomen. Het bedrijfspand bevindt zich aan de Californiëdreef in de wijk Overvecht, meldt de politie.

De explosie was rond 02.00 uur. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de forensische opsporing doen onderzoek. De politie roept getuigen op zich te melden.