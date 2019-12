Een 28-jarige man uit Waddinxveen is woensdag in Moerkapelle (Zuid-Holland) omgekomen door een ongeval in een bedrijf aan de Julianastraat. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De politie en de arbeidsinspectie doen onderzoek naar de toedracht.