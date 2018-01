Het lichaam dat dinsdag in een water bij het Groenewegje in Den Haag werd gevonden, blijkt van een 26-jarige inwoner uit Dordrecht te zijn. Dat maakte de politie vrijdag bekend.

Het is nog niet duidelijk waardoor de man in het water is terechtgekomen. De politie kon nog niet zeggen of er sprake is van een misdrijf.